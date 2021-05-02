Про що домовлялися Єрмак та Джуліані — версія BuzzFeed, фото — Букви

https://racurs.ua/ua/n154095-pro-scho-domovlyalysya-iermak-ta-djuliani-versiya-buzzfeed.html

Ракурс

Американський сайт BuzzFeed опублікував матеріал Крістофера Міллера, в якому містилася розшифровка переговорів адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані та голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами журналіста, дані отримані від українських чиновників, що записували розмову, у них не внесені правки. Ці дані в США цікаві в контексті звинувачень на адресу Дональда Трампа, а в Україні — для розуміння позиції голови ОП.

Колишній особистий адвокат Трампа і Єрмак (на момент розмови — радник Зеленського) розмовляли 22 липня 2019 року — за три дні до розмови Зеленського й Трампа, зміст якої поклав початок імпічмента проти 45-го президента США.

Стенограму 39-хвилинної розмови редакції BuzzFeed News передав колишній радник Зеленського Ігор Новіков, який був присутній під час дзвінка. Її справжність виданню підтвердили американські й українські джерела.

Джуліані під час розмови декілька разів закликав Київ розпочати розслідування проти Джо Байдена. Йдеться про те, що Вашингтон позичив Україні кредит в 1,2 млн дол. начебто після звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував незаконну діяльність сина Байдена в українській газовидобувній компанії Burisma.

Джуліані також згадав про нібито причетність Києва до пошуку компромату на Трампа під час кампанії 2016 року. У розмові він спонукав українську сторону розпочати розслідування.

Нам тільки потрібно, щоб Зеленський сказав: «Я призначу чесного прокурора, він проведе розслідування й розгляне наявні й можливі докази того, що втручання у вибори 2016 року таки відбулося», — сказав Джуліані.

Єрмак у відповідь заявляв, що Зеленському потрібен деякий час для оновлення влади, а потім Київ буде «готовим координувати, працювати й розслідувати все, що ви перелічили».

Усі факти, речі, які особливо важливі для наших відносин зі США, будуть глибоко й детально розслідувані, — цитує видання голову ОП.

В одному із фрагментів розмови Єрмак погоджується із проханням Джуліані гарантувати, що Зеленський зробить заяву про призначення незалежного розслідування у майбутній розмові із Трампом. Джуліані у відповідь говорить, що це «буде добре для всіх нас і багато що пришвидшить». Обидва фігуранти розмови згодом не відповіли на запит BuzzFeed News про коментарі.

«Ракурс» повідомляв, що ФБР обшукало квартиру та офіс колишнього адвоката Трампа у справі про Україну.

Джерело: BuzzFeed