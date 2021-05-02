О чем договаривались Ермак и Джулиани — версия BuzzFeed, фото — Буквы

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Ракурс

Американский сайт BuzzFeed опубликовал материал Кристофера Миллера, в котором содержалась расшифровка переговоров адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани и председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам журналиста, данные получены от украинских чиновников, которые записывали разговор, в них не внесены правки. Эти данные в США интересны в контексте обвинений в адрес Дональда Трампа, а в Украине — для понимания позиции председателя ОП.

Бывший личный адвокат Трампа и Ермак (на момент разговора — советник Зеленского) разговаривали 22 июля 2019 года — за три дня до разговора Зеленского и Трампа, содержание которого положил начало импичмента против 45-го президента США.

Стенограмму 39-минутного разговора редакции BuzzFeed News передал бывший советник Зеленского Игорь Новиков, который присутствовал во время звонка. Ее подлинность изданию подтвердили американские и украинские источники.

Джулиани во время разговора несколько раз призвал Киев начать расследование против Джо Байдена. Речь идет о том, что Вашингтон занял Украине 1,2 млрд долл. якобы после увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал незаконную деятельность сына Байдена в украинской газодобывающей компании Burisma.

Джулиани также вспомнил о якобы причастности Киева к поиску компромата на Трампа во время кампании 2016 года. В разговоре он просил украинскую сторону начать расследование.

Нам только нужно, чтобы Зеленский сказал: «Я назначу честного прокурора, он проведет расследование и рассмотрит возможные доказательства вмешательства в выборы 2016 года», — сказал Джулиани.

Ермак в ответ заявлял, что Зеленскому потребуется некоторое время для обновления власти, а потом Киев будет «готов координировать, работать и расследовать все, что вы перечислили».

Все факты, вещи, которые особенно важны для наших отношений с США, будут глубоко и детально расследованы, — цитирует издание главу ОП.

В одном из фрагментов разговора Ермак соглашается с просьбой Джулиани гарантировать, что Зеленский сделает заявление о назначении независимого расследования в будущем разговоре с Трампом. Джулиани в ответ говорит, что это «будет хорошо для всех нас и многое ускорит». Оба фигуранта разговора впоследствии не ответили на запрос BuzzFeed News о комментариях.

«Ракурс» сообщал, что ФБР обыскало квартиру и офис бывшего адвоката Трампа по делу об Украине.

Источник: BuzzFeed