Экс-адвоката Трампа обыскало ФБР по делу об Украине

Джулиани. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n153951-eks-advokata-trampa-obyskalo-fbr-po-delu-ob-ukraine.html

Ракурс

Рудольф Джулиани, бывший адвокат Трампа, до сих пор находится под следствием из-за своих деловых связей с Украиной.

Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) провели обыски в его квартире и офисе в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что ФБР пытается установить, действительно ли Джулиани пытался влиять на украинскую власть для того, чтобы та помогла ему найти компромат на оппонента экс-президента США Дональда Трампа на выборах — Джо Байдена.

Во время обысков следователи изъяли ряд электронных устройств Рудольфа Джулиани. В то же время адвокат Джулиани Роберт Костелло осудил такие действия правоохранителей. Заметим, что Рудольф Джулиани находится под следствием по делу о Хантере Байдене — сыне Джо Байдена — из-за которого Трампу впервые объявили импичмент. Личный адвокат экс-президента США просил Украину начать проверку сына Джо Байдена.

Напомним, ранее мы сообщали, что история с импичментом Дональда Трампа в 2019 году получила продолжение. Экс-советник президента Украины Игорь Новиков обнародовал расшифровку телефонного разговора с адвокатом Руди Джулиани, которая предшествовала скандальному звонку Трампа Владимиру Зеленскому.

Новиков ушел в отставку из Офиса президента осенью 2020 года, 40-минутный разговор состоялся 22 июля 2019 года, за три дня до того, как говорили Трамп и Зеленский. Кроме Новикова, во время звонка присутствовал Андрей Ермак. Джулиани намекал на необходимость уголовного расследования в отношении сына Джо Байдена.

Источник: The Guardian