Адвокат Трампа Джулиани. Фото: Daily Read List

https://racurs.ua/n141082-kartu-bez-okkupirovannogo-kryma-opublikoval-advokat-trampa-djuliani.html

Ракурс

Руди Джулиани, адвокат президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, использовал в своем видеоролике на YouTube-канале карту Украины без оккупированного Крыма.

Карту без захваченного Россией полуострова можно увидеть на обложке одного из видео на YouTube-канале адвоката.





Джулиани прикрепил изображение к ролику на своем канале под названием «Обама и Байден блокируют расследование исчезновения 5,3 млрд долл. США», которое было опубликовано несколько дней назад.

Постом с данным видео адвокат Трампа поделился во всех социальных сетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram. На канал Джулиани подписаны 111 тыс. человек, а видеоролик с «обрезанной» картой Крымского полуострова за три дня просмотрели 139 тыс. человек.

Отметим, что Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года в результате вторжения и проведения незаконного референдума.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. В США также поддерживают эту позицию и американское правительство является одним из самых активных украинских партнеров в борьбе с российской агрессией.

В свою очередь, подобная публикация «обрезанной» карты Украины противоречит принципам, которые были зафиксированы в резолюции Генассамблеи ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года и самой политике США по отношению к конфликту.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения Украины опубликовали карту без Крыма и части Одесской области, а Бельгию перепутали с Нидерландами.