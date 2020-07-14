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Ракурс
5 тыс. долл. за вступление в военный лицей Богуна в Киеве — СБУ поймала взяточника

5 тыс. долл. за вступление в военный лицей Богуна в Киеве — СБУ отправила взяточника на гауптвахту

14 июл 2020, 12:25
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На взятке попался один из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Чиновник бывшего суворовского военного училища требовал денежное вознаграждение за гарантированное поступление в лицей абитуриента.

Чиновник требовал 5 тыс. долл. от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант «гарантировал» зачисление ее родственника на обучение в лицей, — говорится в сообщении СБУ, информирует в Телеграмм «Киев оперативный».

Оперативники задержали предполагаемого взяточника во время получения части денежного вознаграждения в размере 2,5 тыс. долл. в служебном кабинете. Сейчас задержанный находится на гауптвахте центрального управления Военной службы правопорядка.

5 тис. дол. за вступ до військового ліцею Богуна в Києві — СБУ впіймала хабарника

5 тис. дол. за вступ до військового ліцею Богуна в Києві — СБУ впіймала хабарника

5 тис. дол. за вступ до військового ліцею Богуна в Києві — СБУ впіймала хабарника

5 тис. дол. за вступ до військового ліцею Богуна в Києві — СБУ впіймала хабарника

Ему инкриминируется ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.


Продолжаются следственные действия с целью установления других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, недавно сообщалось, что адвокат подстрекал клиента дать взятку судье, чтобы получить «правильное» решение. Однако эти средства защитник не собирался передавать для судьи, а решил оставить себе. Правоохранители объявили «махинатору» о подозрении.

Источник: Ракурс


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