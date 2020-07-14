«Южмаш» спасуть 2,3 миллиардами — Рада изменила бюджет, фото — Википедия

https://racurs.ua/n141081-ujmash-spasut-2-3-milliardami-rada-izmenila-budjet.html

Ракурс

Завод «Южмаш» в Днепре получит из бюджета 2,3 млрд грн. 14 июля Верховная Рада изменила закон о госбюджете.

Для погашения задолженности по выплате зарплаты, единого социального взноса, отдельных налогов и перед государством стратегическому ракетостроительному предприятию выделят 2 млрд 318,3 млн грн. Эти средства поступят для пополнения уставного капитала.

Соответствующий закон об изменениях в бюджете Рада приняла сразу в первом чтении и в целом.

В законе речь идет о финансовом оздоровлении государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова».

Среди направлений финансирования есть и погашение задолженности перед государством по кредиту, привлеченному 2 февраля 2004 года у компании «Colvis Finance Limited» (Великобритания) под государственную гарантию.

Во время обсуждения в Раде рассказали и о том, что работники «Южмаша» не получают зарплату уже 11 месяцев.

«Южмаш» — ведущее украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения в городе Днепре. Завод производит ракеты-носители, с помощью которых в космос отправляли коммерческие грузы в рамках международного проекта «Морской старт». Когда-то предприятие было полностью засекреченным и производило ракеты для ядерного потенциала СССР.