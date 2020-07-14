Еще две экзотические страны открыли границы для украинцев. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n141080-esche-dve-ekzoticheskie-strany-otkryli-granicy-dlya-ukraincev.html

Ракурс

Пандемия коронавируса не утихает, однако летом все равно многие хотят поехать на отдых. Большинство государств закрыли границы, однако украинцы могут поехать в 25 стран.

В частности, свои границы для граждан Украины открыли Багамские острова и Ливан. Об этом во время брифинга 14 июля рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Багамские острова — не самая близкая страна для путешествия, хоть и очень привлекательная. Чтобы въехать туда, нужно сделать тест на коронавирус, а также получить специальное разрешение на въезд онлайн.

В то же время в Ливане, по словам Кулебы, есть много чего интересного. Въехать в эту страну можно только через Бейрут при наличии отрицательного теста на коронавирус, который был сделан максимум за 96 часов до приезда. При этом туристов по приезду в Ливан все равно будут тестировать на COVID-19. Оплата за тест входит в стоимость авиабилета.

Глава Министерства иностранных дел рассказал и о требованиях других стран для въезда на их территорию:

Турция — на границе проводится медосмотр. Если у путешествующего есть симптомы коронавируса, делается бесплатный тест. Также у туристов должен быть страховой полис на COVID-19;

Хорватия — должен быть отрицательный тест на коронавирус или турист обязан пройти 14-дневный карантин;

Черногория — 14-дневная обсервация, если в страну въезжают из Сербии;

Тунис — путешествующие должны иметь отрицательный тест на коронавирус и пройти 7−14-дневную обсервацию.

Для въезда в Сербию, Албанию и Египет ограничений нет. Однако по приезду из Египта, Албании и Черногории украинцы должны пройти 14-дневную обсервацию.