ЕС не откроет границы для Украинской с 14 июля. Фото:

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Украина пока не соответствует критериям Евросоюза по заболеваемости COVID-19.

Завтра, 14 июля, в Брюсселе пересмотрят так называемый зеленый список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны Европейского Союза. Пока нет шансов, что в этом списке будет Украина. Об этом в интервью «Сегодня» рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что вопрос Украины не будет рассматриваться, поскольку ситуация с эпидемией коронавируса в государстве гораздо хуже, чем требуется. Кулеба уверяет, что в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с Евросоюзом, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС. Это было сделано для того, чтобы информировать европейские страны о ситуации с распространением COVID-19 и его противодействии.

Как известно, для включения в «зеленый список» количество больных коронавирусом на 100 тыс. человек в Украине должно быть равно или меньше 16 больных. По состоянию на 13 июля в самом Европейском Союзе средний показатель 16,3, в Украине — 62,4.

Напомним, в июне Евросоюз официально утвердил список «въездных» стран. С 1 июля в ЕС смогут приезжать граждане 14 стран мира. Этот список будет обновляться каждые две недели.