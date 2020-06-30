У украинцев есть шанс попасть в ЕС через две недели. Фото: Акула

https://racurs.ua/n140466-u-ukraincev-est-shans-popast-v-es-cherez-dve-nedeli.html

Ракурс

Евросоюз официально утвердил список «въездных» стран, но Украины среди них нет. С завтрашнего дня в ЕС смогут приезжать граждане 14 стран мира. Этот список будет обновляться каждые две недели. Ограничения на поездки могут быть сняты или введены для конкретной третьей страны.

Перечень стран опубликован на сайте Европейского совета.

Евросоюз будет использовать три основных критерия для отмены ограничений на въезд для граждан третьих стран:

количество новых случаев инфицирования коронавирусом за последние две недели на 100 тыс. населения не должно превышать среднестатистический уровень в ЕС; в течение последних двух недель количество инфицированных COVID-19 должно быть стабильным или уменьшаться; в стране должен наблюдаться высокий показатель тестирования, надлежащее информирование населения и качественное сдерживания эпидемии.

Как ранее писал «Ракурс», министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что на сегодняшний день в Украине количество активных больных на 100 тыс. населения составляет 57 человек. Это гораздо больше установленной ЕС нормы (16 человек на 100 тыс. населения), поэтому для украинцев границы Евросоюза пока останутся закрытыми.