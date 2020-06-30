Українці мають шанс потрапити до ЄС через два тижні. Фото: Акула

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Ракурс

Євросоюз офіційно затвердив список «в'їзних» країн, але України серед них немає. Уже завтра до ЄС зможуть приїжджати громадяни 14 країн світу. Цей список буде оновлюватися кожні два тижні. Обмеження на поїздки можуть бути зняті або введені для конкретної третьої країни.

Перелік країн опубліковано на сайті Європейської ради.

Євросоюз буде використовувати три основних критерії для скасування обмежень на в’їзд для громадян третіх країн:

кількість нових випадків інфікування коронавірусом за останні два тижні на 100 тис. населення не повинно перевищувати середньостатистичний рівень у ЄС; протягом останніх двох тижнів кількість хворих на COVID-19 має бути стабільним або зменшуватися; у країні повинен спостерігатися високий показник тестування, належне інформування населення та якісне стримування епідемії.

Як раніше писав «Ракурс», міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу заявив, що наразі в Україні кількість активних хворих на 100 тис. населення становить 57 осіб. Це набагато більше встановленої ЄС норми (16 осіб на 100 тис. населення), тому для українців кордони Євросоюзу поки що залишаться закритими.