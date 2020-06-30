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Ракурс
Зеленську третій тиждень лікують від COVID-19 — новий звіт медиків

Зеленську рятують від COVID-19 вже третій тиждень — новий звіт медиків

30 чер 2020, 18:08
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Олену Зеленську, дружину президента України вже третій тиждень лікують від COVID-19.

Прес-служба Офісу президента сьогодні повідомила, що перша леді почувається краще і поступово одужує. Водночас медики зазначили, що Зеленська продовжує антибактеріальну терапію і перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.


Дружина президента бореться зі спричиненої COVID-19 двобічною полісегментарною пневмонією.

Нагадаємо, що першу леді 16 червня поклали в столичну лікарню. «Ракурс» повідомляв, що Зеленський після інфікування дружини перейшов на спеціальний режим роботи. Президента зобов’язали щодня проходити тестування методами ІФА і ПЛР, а також медогляди. Коло його фізичного спілкування обмежили, наради проводили тільки в онлайн-режимі.

Джерело: Ракурс


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