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Зеленську третій тиждень лікують від COVID-19 — новий звіт медиків
Зеленську рятують від COVID-19 вже третій тиждень — новий звіт медиківhttps://racurs.ua/ua/n140465-zelensku-tretiy-tyjden-ryatuut-vid-covid-19-novyy-zvit-medykiv.htmlРакурс
Олену Зеленську, дружину президента України вже третій тиждень лікують від COVID-19.
Прес-служба Офісу президента сьогодні повідомила, що перша леді почувається краще і поступово одужує. Водночас медики зазначили, що Зеленська продовжує антибактеріальну терапію і перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.
Дружина президента бореться зі спричиненої COVID-19 двобічною полісегментарною пневмонією.
Нагадаємо, що першу леді 16 червня поклали в столичну лікарню. «Ракурс» повідомляв, що Зеленський після інфікування дружини перейшов на спеціальний режим роботи. Президента зобов’язали щодня проходити тестування методами ІФА і ПЛР, а також медогляди. Коло його фізичного спілкування обмежили, наради проводили тільки в онлайн-режимі.
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