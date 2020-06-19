Зеленському в Туреччині приписали нову дружину. Фото: РБК-Україна Styler

https://racurs.ua/ua/n139978-zelenskomu-v-turechchyni-prypysaly-novu-drujynu-foto.html

Ракурс

Олена Зеленська захворіла на коронавірус, повідомило одне з найбільших турецьких видань Hurriyet, проілюструвавши цю новину фотографією президента України Володимира Зеленського зі співачкою Вірою Брежнєвою (справжнє ім’я — Віра Галушка) та чужими дітьми.

Це був постер із фільму «8 кращих побачень», в якому Зеленський і Брежнєва зіграли подружжя, а не фото реальної родини президента.

Пізніше видання замінило ілюстрацію на своєму сайті. Але старе фото збереглася в кеші Google і деякий час відображалося при поширенні посилання на матеріал. Друкований же номер газети від 17 червня залишився з помилковим фото. Зазначимо, що тираж Нurriyet торік перевищував 300 тис. примірників.

Турецькі ЗМІ не вперше відзначилися ляпом, пов’язаним із дружиною українського президента. Не так давно видання Haber Chаnnel переплутало її ім’я, назвавши Ольгою замість Олени.

Нагадаємо, про коронавірусну хворобу Зеленської влада повідомила 12 червня, одразу після того, як глава держави заявив в інтерв’ю, що хотів спеціально підхопити COVID-19. Кілька днів по тому дружину президента госпіталізували, але медзаклад, в якому вона лікується, тримають у таємниці.

Зазначимо також, що з 1 липня Туреччина дозволила в’їзд туристам із України без двотижневої самоізоляції та тестування на коронавірус, але з дотриманням вимог безпеки. При виявленні в туриста підвищеної температури йому запропонують зробити тест на COVID-19, а також повернутися до України.