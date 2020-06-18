Для малюка на Закарпатті обрали ім’я Зеленський

https://racurs.ua/ua/n139936-hlopchyk-na-im-ya-zelenskyy-na-zakarpatti-batky-nezvychno-nazvaly-dytynu.html

Ракурс

У Закарпатській області батьки новонародженого малюка обрали йому незвичне ім’я — Зеленський.

Це сталося ще в травні, повідомляє прес-служба Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На цю новину бурхливо відреагували користувачі соцмереж.

Серед інших рідковживаних імен, які у травні обирали в цьому регіоні батьки, — Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп та Вогнедар для хлопчиків, а також Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса та Глорія для дівчаток.

Найпоширенішими іменами, які в минулому місяці обирали для хлопчиків на Закарпатті, були Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл та Ярослав. Найпоширенішими іменами дівчаток — Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва та Ніколь.

Загалом за перші п’ять місяців цього року в області зареєстровано 5 тис. 398 новонароджених.

Варто додати, що це не перший випадок, коли на Закарпатті дитину називають прізвищем відомого політика. У грудні 2009 року, напередодні президентських виборів в Україні, одного з малюків назвали Янукович.

Нагадаємо, відомий американський бізнесмен Ілон Маск нещодавно став батьком ушосте. Новонародженій дитині обрали незвичне ім’я «X Æ A-12 Musk».