Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина

Ракурс
Ілон Маск і Граймс. Фото: Плітник

Ілон Маск став шестиразовим татом (ФОТО)

5 тра 2020, 11:17
999

Ілон Маск став татом вшосте. Відомого американського бізнесмена-винахідника, власника компаній Tesla і SpaceX ощасливила сином його кохана співачка Граймс.

Про народження дитини Маск повідомив у Twitter. Бізнесмен уточнив, що мати і новонароджена дитина почуваються добре.

Ілон Маск став шестиразовим татом. Фото: TwitterПередплатники стали цікавитися, яке ім’я батьки придумали для новонародженого. На що Маск відповів, що дитина сама визначиться із гендером, коли підросте. Поки що хлопчику дали незвичне ім’я «X Æ A-12 Musk».

Бізнесмен не став уточнювати, чи буде у хлопчика інше «повсякденне» ім’я чи батьки будуть називати його «X Æ A-12 Musk».

Ілон Маск став шестиразовим татом. Фото: TwitterЯк відомо, Маск великий жартівник, тому багато користувачів стали сумніватися у правдивості його слів щодо імені дитини.

Крім того, ім’я «X Æ A-12 Musk» підозріло нагадує назву останнього альбому Граймс. Тому не виключено, що це всього лише рекламний трюк.

Як відомо, у Маска є п’ятеро синів від першого шлюбу з канадською письменницею Жустін Вілсон. У 2002 бізнесмен втратив одну дитину, яка померла у результаті синдрому раптової дитячої смерті.



32-річна Граймс стала мамою вперше. Співачка родом із канадського Ванкувера. У неї є українські, французькі та італійські корені. Справжнє ім’я співачки Клер Еліза Буше.

Як раніше писав «Ракурс», Маск у Twitter заявив про готовність надати безкоштовно з доставкою до різних країн світу апарати штучної вентиляції легенів для лікування важких випадків коронавірусної хвороби. На його пропозицію відреагувала екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів