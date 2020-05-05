Ілон Маск і Граймс. Фото: Плітник

https://racurs.ua/ua/n137715-ilon-mask-stav-shestyrazovym-tatom-foto.html

Ракурс

Ілон Маск став татом вшосте. Відомого американського бізнесмена-винахідника, власника компаній Tesla і SpaceX ощасливила сином його кохана співачка Граймс.

Про народження дитини Маск повідомив у Twitter. Бізнесмен уточнив, що мати і новонароджена дитина почуваються добре.

Передплатники стали цікавитися, яке ім’я батьки придумали для новонародженого. На що Маск відповів, що дитина сама визначиться із гендером, коли підросте. Поки що хлопчику дали незвичне ім’я «X Æ A-12 Musk».

Бізнесмен не став уточнювати, чи буде у хлопчика інше «повсякденне» ім’я чи батьки будуть називати його «X Æ A-12 Musk».

Як відомо, Маск великий жартівник, тому багато користувачів стали сумніватися у правдивості його слів щодо імені дитини.

Крім того, ім’я «X Æ A-12 Musk» підозріло нагадує назву останнього альбому Граймс. Тому не виключено, що це всього лише рекламний трюк.

Як відомо, у Маска є п’ятеро синів від першого шлюбу з канадською письменницею Жустін Вілсон. У 2002 бізнесмен втратив одну дитину, яка померла у результаті синдрому раптової дитячої смерті.

32-річна Граймс стала мамою вперше. Співачка родом із канадського Ванкувера. У неї є українські, французькі та італійські корені. Справжнє ім’я співачки Клер Еліза Буше.

Як раніше писав «Ракурс», Маск у Twitter заявив про готовність надати безкоштовно з доставкою до різних країн світу апарати штучної вентиляції легенів для лікування важких випадків коронавірусної хвороби. На його пропозицію відреагувала екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.