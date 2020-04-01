Коронавірус: Ілон Маск вирішив роздати апарати ШВЛ, Уляна Супрун попросила для України

https://racurs.ua/ua/n136111-ilon-mask-vyrishyv-rozdaty-aparaty-shvl-ulyana-suprun-poprosyla-dlya-ukrayiny.html

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Ілон Маск, винахідник та гендиректор Tesla і SpaceX сьогодні у Твіттер написав про готовність надати безкоштовно з доставкою у різні країни світу схвалені FDA апарати штучної вентиляції легенів для екстрених випадків лікування коронавірусної хвороби. На його пропозицію відреагувала екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.

Колишня очільниця МОЗ попросила у Маска запропоновані безкоштовні апарати ШВЛ. Про це вона написала під постом американського мільярдера у соцмережі.

Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров’я України. Україна має гостру потребу в апаратах. Ми маємо лише 3500 ШВЛ у відділеннях інтенсивної терапії, і у нас населення 37 млн. Будь ласка, допоможіть нам!, — йдеться у повідомленні Супрун.

Нагадаємо, у березні Макс заявив про готовність виготовляти апарати ШВЛ на заводах Tesla. Ще одна компанія Ілона Маска SpaceX зайнялася антисептиками і масками для медиків. Раніше заступник глави МОЗ Віктор Ляшко не виключив, що на піку епідемії в Україні апаратів ШВЛ на всіх може не вистачити. З початку 2020 року компанії закупили через Рrozorro 385 апаратів ШВЛ на 286 млн грн. В Україні є близько 3500 апаратів ШВЛ.