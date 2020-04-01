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Коронавирус: Илон Маск решил раздать аппараты ИВЛ, Ульяна Супрун попросила для Украины

Илон Маск решил раздать аппараты ИВЛ

1 апр 2020, 18:04
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Илон Маск, изобретатель и гендиректор Tesla и SpaceX сегодня в Твиттер написал о готовности предоставить бесплатно с доставкой в разные страны мира одобренные FDA аппараты искусственной вентиляции легких для экстренных случаев лечения коронавирусной болезни. На его предложение отреагировала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Бывшая глава МОЗ попросила у Маска аппараты ИВЛ. Об этом она написала под постом американского миллиардера в соцсети.

Меня зовут Ульяна Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах. У нас есть всего 3500 ИВЛ в отделениях интенсивной терапии и у нас население 37 млн. Пожалуйста, помогите нам!, — говорится в сообщении Супрун.

Коронавірус: Ілон Маск вирішив роздати апарати ШВЛ, Уляна Супрун попросила для України / Фото: Твіттер

Напомним, в марте Макс заявил о готовности производить аппараты ИВЛ на заводах Tesla. Еще одна компания Илона Маска SpaceX занялась антисептиками и масками для медиков. Ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко не исключил, что на пике эпидемии в Украине аппаратов ИВЛ на всех может не хватить. С начала 2020 года компании закупили с помощью Рrozorro 385 аппаратов ИВЛ на 286 млн грн. В Украине всего есть около 3500 аппаратов ИВЛ.

Источник: Ракурс


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