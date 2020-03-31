Коронавирус в Украине: госструктуры закупили через Prozorro 385 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136025-koronavirus-v-ukraine-gosstruktury-zakupili-cherez-prozorro-385-apparatov-iskusstvennoy.htmlРакурс
В Украине государственные структуры закупили через систему Prozorro состоянию на 28 марта 385 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые могут спасти жизнь больным коронавирусом SARS-CoV-2, прежде всего поражающим дыхательные пути инфицированных людей.
На приобретение этих аппаратов в целом потрачено более 286 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной общественной организации Transparency International Ukraine.
Больше всего таких аппаратов закупили в Днепропетровской (79 единиц), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях. Меньше всего — в Ровенской, Ивано-Франковской и Запорожской областях, где приобрели только по одному.
Всего, по данным Министерства здравоохранения Украины, в инфекционных больницах есть 605 таким аппаратов.
Статистика заболеваемости коронавирусом показывает, что в применение таких аппаратов нуждаются примерно 2,3% заболевших. Таким образом, имеющегося количества аппаратов ИВЛ теоретически будет достаточно, если в Украине на коронавирус заболеют не более 26 тыс. граждан. Однако, без учета других пациентов, которым также может потребоваться искусственная вентиляция легких.
Стоимость аппаратов ИВЛ варьируется в пределах от 25 до 900 тыс. грн, в зависимости от типа и оснащения. Самыми дешевыми являются переносные аппараты, которыми оснащают машины скорой помощи.
Напомним, в Украине официально зафиксированы уже по меньшей мере 549 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.