Аппараты искусственной вентиляции легких могут спасти жизнь больным коронавирусом людям, фото: James Heilman, MD

https://racurs.ua/n136025-koronavirus-v-ukraine-gosstruktury-zakupili-cherez-prozorro-385-apparatov-iskusstvennoy.html

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В Украине государственные структуры закупили через систему Prozorro состоянию на 28 марта 385 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые могут спасти жизнь больным коронавирусом SARS-CoV-2, прежде всего поражающим дыхательные пути инфицированных людей.

На приобретение этих аппаратов в целом потрачено более 286 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной общественной организации Transparency International Ukraine.

Больше всего таких аппаратов закупили в Днепропетровской (79 единиц), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях. Меньше всего — в Ровенской, Ивано-Франковской и Запорожской областях, где приобрели только по одному.

Всего, по данным Министерства здравоохранения Украины, в инфекционных больницах есть 605 таким аппаратов.

Статистика заболеваемости коронавирусом показывает, что в применение таких аппаратов нуждаются примерно 2,3% заболевших. Таким образом, имеющегося количества аппаратов ИВЛ теоретически будет достаточно, если в Украине на коронавирус заболеют не более 26 тыс. граждан. Однако, без учета других пациентов, которым также может потребоваться искусственная вентиляция легких.

Стоимость аппаратов ИВЛ варьируется в пределах от 25 до 900 тыс. грн, в зависимости от типа и оснащения. Самыми дешевыми являются переносные аппараты, которыми оснащают машины скорой помощи.

Напомним, в Украине официально зафиксированы уже по меньшей мере 549 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.