Вторую волну коронавируса прогнозируют ученые. Карта: google.com/maps

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Эпидемия китайского коронавируса SARS-CoV-2 может повторно вспыхнуть уже осенью этого года.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи прогнозирует, что причиной этого станет циклический характер коронавируса, а также легкость его передачи от человека к человеку. Об этом он заявил 30 марта во время брифинга в Белом доме, сообщает Fox 8.

Ученый утверждает, что в то время страна уже будет иметь больше возможностей для тестирования и обнаружения следов заболевания, учитывая полученные на данный момент усвоенные уроки. Сейчас ученые и врачи проводят клинические испытания для терапевтического вмешательства, разрабатывается вакцина против коронавируса. Раньше медицина не имела таких результатов.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что второй волны не случится, но заверил, что страна готова противостоять болезни.

По информации BNONews, в мире уже зарегистрированы 792 тыс. 509 случаев заражений, скончались 37 тыс. 947 человек. Выздоровели от тяжелой болезни 166 тыс. 918 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер в Украине лабораторно подтверждены уже 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, развитие которой провоцирует коронавирус SARS-CoV-2. Жертвами коронавируса стали уже 13 человек.