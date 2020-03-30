Коронавирус продолжает распространяться Украиной, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n136003-koronavirus-v-ukraine-zafiksirovany-uje-548-sluchaev-covid-19-infografika.html

Ракурс

В Украине по состоянию на 22.00 лабораторно подтверждены уже 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, развитие которой провоцирует коронавирус SARS-CoV-2.

Жертвами коронавируса стали уже 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, восьмеро инфицированных уже вылечились — повторное лабораторное исследование не обнаружило у них коронавируса.

В пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины отмечают, что с начала года были получены 2 тыс. 642 подозрения на коронавирус. Из них 1 тыс. 918 — негативные, еще 176 — исследуются.

Напомним, глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис недавно заявил, что в этой области уже могут быть около 5 тыс. инфицированных коронавирусом человек. Впоследствии он отметил, что таким образом пытался предостеречь сограждан, которые не осознают, какой опасности себя подвергают, отдыхая в эти дни на природе.