Коронавірус в Україні: зафіксовано вже 548 випадків COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n136003-koronavirus-v-ukrayini-zafiksovano-vje-548-vypadkiv-covid-19-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на 22.00 лабораторно підтверджено вже 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, розвиток якої провокує коронавірус SARS-CoV-2.
Жертвами коронавірусу стали вже 13 людей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Крім того, вісім інфікованих вже вилікувалися — повторне лабораторне дослідження не виявило в них коронавірусу.
У прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України зазначають, що з початку року було одержано 2 тис. 642 підозри на коронавірус. З них 1 тис. 918 — негативні, ще 176 — досліджуються.
Нагадаємо, голова Закарпатської облради Михайло Рівіс нещодавно заявив, що в цій області вже можуть бути близько 5 тис. інфікованих коронавірусом осіб. Згодом він зазначив, що в такий спосіб намагався застерегти співгромадян, які не усвідомлюють, на яку небезпеку себе наражають, відпочиваючи в ці дні на природі.