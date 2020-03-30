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Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: «Ракурс»

Коронавірус в Україні: зафіксовано вже 548 випадків COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)

30 бер 2020, 22:52
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В Україні станом на 22.00 лабораторно підтверджено вже 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, розвиток якої провокує коронавірус SARS-CoV-2.

Жертвами коронавірусу стали вже 13 людей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Крім того, вісім інфікованих вже вилікувалися — повторне лабораторне дослідження не виявило в них коронавірусу.

У прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України зазначають, що з початку року було одержано 2 тис. 642 підозри на коронавірус. З них 1 тис. 918 — негативні, ще 176 — досліджуються.

Нагадаємо, голова Закарпатської облради Михайло Рівіс нещодавно заявив, що в цій області вже можуть бути близько 5 тис. інфікованих коронавірусом осіб. Згодом він зазначив, що в такий спосіб намагався застерегти співгромадян, які не усвідомлюють, на яку небезпеку себе наражають, відпочиваючи в ці дні на природі.

Джерело: Ракурс


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