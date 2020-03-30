Коронавірус в Україні: COVID-19 підтвердили в голови Запорізької облради, на Тернопільщині немовля потрапило до реанімації

Україною продовжує поширюватися коронавірус SARS-CoV-2, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135986-koronavirus-v-ukrayini-covid-19-pidtverdyly-v-golovy-zaporizkoyi-oblrady-na-ternopilschyni.html

Ракурс

Коронавірусну інфекцію COVID-19, розвиток якої провокує коронавірус SARS-CoV-2, офіційно підтвердили в голови Запорізької облради Григорія Самардака.

Самардак наразі перебуває на лікарняному вдома під наглядом сімейного лікаря, а його родина — на самоізоляції. Про це повідомляє прес-служба Запорізької облради.

У Тернопільській області до реанімаційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину віком 1 місяць і 10 днів з Шумського району. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Стан госпіталізованої дитини — відносно задовільний. Наразі очікуються результати її лабораторного обстеження.

Зазначається, що ймовірним джерелом зараження малюка міг бути родич, який повернувся з-за кордону.

Станом на 10.00 в області було зафіксовано 60 хворих.

Голова Закарпатської облради Михайло Рівіс у коментарях до одного з дописів у Фейсбуці заявив, що в області можуть бути близько 5 тис. інфікованих коронавірусом осіб, повідомляє видання 0312.ua.

Треба розуміти, що реально в області зараз близько 5 тис. інфікованих, які щосекунди сіють вірус, — заявив він.

Згодом у коментарі журналістам він пояснив свої слова. За словами Рівіса, така кількість хворих «цілком можлива».

Я хотів цим коментарем наголосити, що кількість хворих насправді більша, ніж ми собі думаємо. А люди, які на вихідних відпочивають на природі і смажать шашлики, не усвідомлюють, на яку небезпеку себе наражають, — наголосив він.

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук у своєму Фейсбуці повідомив про смерть ще однієї людини від коронавірусу. За його словами, це чернівчанин похилого віку.

За інформацією місцевих ЗМІ, це 84-річний чоловік, який надто пізно звернувся за медичною допомогою.

Таким чином, це друга смерть від коронавірусу в регіоні.

Нагадаємо, в Україні розгорнули намети для сортування інфікованих коронавірусом осіб.