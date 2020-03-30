Коронавирус в Украине: COVID-19 подтвердили у главы Запорожского облсовета, на Тернопольщине младенец попал в реанимацию

Украиной продолжает распространяться коронавирус SARS-CoV-2, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135986-koronavirus-v-ukraine-covid-19-podtverdili-u-glavy-zaporojskogo-oblsoveta-na-ternopolschine.html

Ракурс

Коронавирусную инфекцию COVID-19, развитие которой провоцирует коронавирус SARS-CoV-2, официально подтвердили у главы Запорожского облсовета Григория Самардака.

Самардак сейчас находится на больничном дома под наблюдением семейного врача, а его семья — на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского облсовета.

В Тернопольской области в реанимационное отделение Тернопольской городской детской больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка в возрасте 1 месяц и 10 дней с Шумского района. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

Состояние госпитализированного ребенка — относительно удовлетворительное. Сейчас ожидаются результаты его лабораторного обследования.

Отмечается, что вероятным источником заражения малыша мог быть родственник, который вернулся из-за границы.

По состоянию на 10.00 в области были зафиксированы 60 больных.

Глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис в комментариях к одному из сообщений в Фейсбуке заявил, что в области могут быть около 5 тыс. инфицированных коронавирусом человек, сообщает издание 0312.ua.

Надо понимать, что реально в области сейчас около 5 тыс. инфицированных, которые каждую секунду сеют вирус, — заявил он.

Впоследствии в комментарии журналистам он пояснил свои слова. По словам Ривиса, такое количество больных «вполне возможно».

Я хотел этим комментарием отметить, что количество больных на самом деле больше, чем мы себе думаем. А люди, которые на выходных отдыхают на природе и жарят шашлыки, не осознают, какой опасности себя подвергают, — подчеркнул он.

Черновицкий городской голова Алексей Каспрук в своем Фейсбуке сообщил о смерти еще одного человека от коронавируса. По его словам, это мужчина пожилого возраста.

По информации местных СМИ, это 84-летний мужчина, который слишком поздно обратился за медицинской помощью.

Таким образом, это вторая смерть от коронавируса в регионе.

Напомним, в Украине развернули палатки для сортировки инфицированных коронавирусом человек.