Убийство Гандзюк: суд продлил арест подозреваемому Левину

Алексей Москаленко (Левин). Фото: Громадське

https://racurs.ua/n135983-ubiystvo-gandzuk-sud-prodlil-arest-podozrevaemomu-levinu.html

Ракурс

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк Алексею Москаленко (Левину).

Левина оставили в СИЗО еще на два месяца. Заседание проходило 30 марта только при участии сторон из-за ограничений по коронавирусу. Сторона обвинения просила продлить арест Левину, поскольку нужно провести следственные действия. Прокуроры заявляли, что также существует риск побега. Об этом сегодня сообщает «Громадське».

Защита Левина заявляла, что подозрение необоснованно, а риски недоказанные. Адвокат Игорь Мокин отметил, что в ходатайстве не указывались доказательства, которые бы указывали на причастность Левина к совершению преступления, и пообещал обжаловать решение. Защитник добавил, что после 2 апреля они и Левин не будут участвовать ни в каких следственных действиях, ведь считают, что именно тогда заканчивается срок досудебного следствия.

Как известно, Алексей Москаленко (Левин) считается главным фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк, его задержали в Болгарии 24 января и потом передали Украине. Украинские правоохранители считают Левина криминальным авторитетом, который работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Левин выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.

Напомним, 17 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексею Москаленко (Левину) и взял его под стражу до 2 апреля.