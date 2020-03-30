Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт підозрюваному Левіну

Олексій Москаленко (Левін). Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n135983-vbyvstvo-gandzuk-sud-prodovjyv-aresht-pidozruvanomu-levinu.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваному в організації вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк Олексію Москаленку (Левіну).

Левіна залишили в СІЗО ще на два місяці. Засідання проходило 30 березня лише за участі сторін через обмеження, пов’язані з коронавірусом. Сторона обвинувачення просила продовжити арешт Левіну, оскільки потрібно провести слідчі дії. Прокурори заявляли, що також існує ризик втечі. Про це сьогодні повідомляє «Громадське».

Захист Левіна заявляв, що підозра необґрунтована, а ризики не доведені. Адвокат Ігор Мокін наголосив, що у клопотанні не зазначалися докази, які вказували би на причетність Левіна до скоєння злочину, й пообіцяв оскаржити рішення. Захисник додав, що після 2 квітня він з Левіним не братимуть участі в жодних слідчих діях, адже вважають, що саме тоді завершується термін досудового слідства.

Як відомо, Олексій Москаленко (Левін) вважається головним фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк, затримали у Болгарії 24 січня й згодом екстрадували в Україну. Українські правоохоронці називають Левіна кримінальним авторитетом, який працював помічником депутата Миколи Ставицького, а також був радником голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Левін виїхав із України у серпні 2019 року, а у грудні того ж року СБУ назвала його офіційним підозрюваним в організації нападу на Гандзюк і оголосила у розшук.

Нагадаємо, 17 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексію Москаленку (Левіну) й взяв його під варту до 2 квітня.