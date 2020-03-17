Олексій Москаленко (Левін) арештований до 2 квітня. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n135341-sprava-gandzuk-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-levinu.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва 17 березня обрав запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексію Москаленку (Левіну).

Феміда взяла Левіна під варту до 2 квітня. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури. Засідання проходило лише за участі сторін справи через загрозу поширення в Україні коронавірусу. Про це сьогодні повідомляє «Громадське».

Сторона обвинувачення наголошувала, що Левіна слід арештувати, оскільки існує ризик втечі підозрюваного, тиск на свідків та знищення речових доказів. При цьому захист просив відпустити підзахисного під нічний домашній арешт або особисте зобов’язання.

Оскільки строки слідства 2 квітня, то у слідства лишається 17 днів, аби завершити розслідування справи.

Нагадаємо, в 2020 році слідчі дії у справі Гандзюк прискорилися. У Херсонській області провели десятки обшуків, а 11 березня Апеляційний суд Бургаса підтвердив рішення першої інстанції про видачу підозрюваного в організації вбивства активістки Україні. Підозрюваного екстрадували з Болгарії 16 березня. В Службі безпеки України раніше заявляли, що розслідування пришвидшиться після екстрадиції Левіна.

Олексія Москаленка (Левіна) затримали у Болгарії 24 січня. Він вважається головним фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Українські правоохоронці вважають, що Левін — кримінальний авторитет, який працював помічником депутата Миколи Ставицького, а також був радником голови Херсонської облради Владислава Мангера. Левін виїхав із України у серпні 2019 року, а у грудні того ж року СБУ назвала його офіційним підозрюваним в організації нападу на Гандзюк і оголосила у розшук.