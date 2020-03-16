В Одесі вантажівка підірвалася на саморобній вибухівці. Фото: Столичний регіон

https://racurs.ua/ua/n135253-v-odesi-vantajivka-pidirvalasya-na-samorobniy-vybuhivci-foto.html

Ракурс

Вибух в Одесі стався сьогодні: під вантажним автомобілем розірвався саморобний вибуховий пристрій. Трапилося це на Хаджибеївській дорозі під час руху вантажівки.

Водій не постраждав, а в автомобіля пошкоджено дзеркало заднього виду та лобове скло. Про це повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.

Слідчі, кінологи та вибухотехніки встановлюють обставини події. За попередньою версією, вибухнув саморобний керований пристрій. Фрагменти вибухівки вилучено й направлено на дослідження експертів.

Відомості за фактом вибуху внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 195 ККУ (погроза знищення чужого майна шляхом вибуху). Наразі тривають слідчі дії, встановлюються причетні до правопорушення особи.

Відповідно до законодавства, за скоєне зловмисникам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, від 60 до 120 годин громадських робіт, до одного року виправних робіт або арешт до шести місяців.

Як повідомляв «Ракурс», у Броварах минулого тижня стався вибух у відділенні російського «Альфа-Банку». На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці припускають, що це була спроба пограбування банку.