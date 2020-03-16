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Ракурс
ГТС України. Фото: 24 Канал

Україна вперше прокачала газ транзитом між країнами Євросоюзу (КАРТА)

16 бер 2020, 17:41
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Україна довела, що українська газотранспортна система може використовуватися не тільки для транзиту газу з Росії до Європи. Сьогодні був здійснений транзит перших обсягів природного газу між двома країнами Євросоюзу з використанням української газотранспортної системи.

Німецький енергетичний трейдер уклав договір про транзит природного газу з Угорщини до Словаччини, повідомляє прес-служба товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор ГТС України» (ОГТСУ).

Карта транзиту газу між Угорщиною і Словаччиною через Україну. Фото: Оператор ГТС УкраїниСлід зазначити, що ОГТСУ активно пропонує нові послуги на газовому ринку. Дана послуга по транзиту газу на короткі відстані «short-haul» дозволяє займатися транспортуванням газу через Україну між такими європейськими країнами, як Польща, Словаччина і Угорщина. У майбутньому перелік країн повинен поповнитися Румунією.

Також ОГТСУ займається створенням віртуальних точок у місцях міждержавних з'єднань. Це спростить роботу операторів і трейдерів.

Наразі проводиться робота по створенню такої точки на кордоні з Польщею.

Джерело: Ракурс


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