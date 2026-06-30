РФ почала формувати резервний «тіньовий флот». Фото:

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Країна-агресор Росія розпочала формувати резервний «тіньовий флот».

З 1 січня 2027 року запрацюють нові санкції Європейського Союзу, які повністю закриють для російських суден доступ до європейських терміналів для зберігання скрапленого природного газу. З огляду на це, Москва намагається створити альтернативну логістичну систему, щоб зберегти нинішні обсяги експорту газу та надходження до бюджету РФ. Про це 30 червня повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Наразі росіяни використовують анонімні структури та складні схеми власності, щоб купити старі танкери у різних країн світу. З початку 2026 року РФ змогла придбати шість таких газовозів. А з лютого 2024 року по травень 2025 року через підставні компанії агресор придбав ще сім аналогічних суден.

Крім того, як поінформували в СЗР, у першому кварталі цього року країна-агресор викупила танкери ORION, KOSMOS, MERKURYY та LUCH. Усі судна, яким вже понад 19 років, раніше вже використовуються для транспортування російського СПГ.

У розвідці вважають, що загальна кількість суден «тіньового флоту» РФ для перевезення скрапленого газу наразі становить близько 23 одиниць.

Нагадаємо, експерти заявили, що тіньовий флот Російської Федерації загрожує світовою екокатастрофою, бо більш ніж половина нафтових танкерів, які використовуються для обходу санкцій проти РФ та інших країн, перебувають у критично поганому технічному стані.