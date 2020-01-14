Україна модернізує ГТС для транзиту меншого обсягу газу, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132025-ukrayina-modernizuie-gts-dlya-tranzytu-menshogo-obsyagu-gazu.html

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Газотранспортна система України (ГТС) використовуватиметься для транзиту меншого обсягу газу.

Транспортувати ресурс планують на рівні 40 млрд куб. на рік. Про це в інтерв’ю «Інетрфакс-Україна» повідомив голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

За його словами, зараз у влади є розуміння про перспективи розвитку. В уряді вважають, що ГТС потрібно модернізувати, потужності варто знизити. Кошти інвестуватимуть лише у ті компресорні станції, які будуть використовуватись.

Решту потрібно поступово виводити з експлуатації, — заявив Макогон.

Чиновники вже готують техніко-економічне обґрунтування цієї модернізації. Відповідне рішення має затвердити уряд. Продаж ГТС Макогон назвав нерентабельним. Вартість викопаних труб не покриє вартість робіт з їхнього викопування та рекультивацію землі.

Самі труби викопувати ніхто не буде, — заявив він.

Раніше майбутнє газотранспортної системи України прокоментував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він назвав ГТС дуже цінним активом для держави.