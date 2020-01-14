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Украина модернизирует ГТС для транзита меньшего объема газа, фото: Википедия

Украина планирует модернизировать ГТС для транзита меньшего объема газа

14 янв 2020, 16:18
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Газотранспортная система Украины (ГТС) будет использоваться для транзита меньшего объема газа.

Транспортировать ресурс планируют на уровне 40 млрд куб. в год. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил председатель Оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, сейчас у власти есть понимание перспектив развития. В правительстве считают, что ГТС нужно модернизировать, а мощности следует снизить. Средства будут инвестировать только в те компрессорные станции, которые планируют использовать.

Остальные нужно постепенно выводить из эксплуатации, — заявил Макогон.

Чиновники уже готовят технико-экономическое обоснование этой модернизации. Соответствующее решение должно утвердить правительство. Продажу ГТС Макогон назвал нерентабельным. Стоимость выкопанных труб не покроет стоимость работ по их выкапыванию и рекультивации земли.

Сами трубы выкапывать никто не будет, — заявил он.

Ранее будущее газотранспортной системы Украины прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук. Он назвал ГТС очень ценным активом для государства.


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