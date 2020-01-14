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В Верховной Раде стало на одного нардепа от «Слуги народа» меньше

В Верховной Раде стало на одного нардепа от «Слуги народа» меньше

14 янв 2020, 16:17
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Верховная Рада на пленарном заседании 14 января поддержала заявление народного депутата от фракции «Слуга народа» Ирины Венедиктовой о сложении депутатских полномочий. За это решение в Раде нашлось 340 голосов.

Ранее сегодня заявление Венедиктова рассмотрел и одобрил парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы.

О досрочном прекращении полномочий нардепа перед голосованием доложил глава регламентного комитета Сергей Кальченко, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Ирина Венедиктова / Фото: Фокус

Ирина Венедиктова на выборах в Верховную Раду в июле 2019 года была третьим номером в списке партии «Слуга народа». Впоследствии в Раде она возглавила влиятельный комитет по вопросам правовой политики. До начала парламентской карьеры Венедиктова руководила кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени Каразина. Ее отец — генерал-майор милиции Валентин Венедиктов, — работал проректором по учебной работе в Харьковском университете внутренних дел, а муж Денис Колесник работает в департаменте киберполиции. Семья Венедиктовых владеет несколькими объектами недвижимости, автомобилем Porsche Cayenne и около 50 тыс. долл. (наличными).

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 27 декабря 2019 года уволил с должности директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил и. о. главы ГБР Венедиктову.

Источник: Ракурс


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