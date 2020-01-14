У Верховній Раді стало на одного нардепа від “Слуги народу” менше / Фото: rada5.com

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Верховна Рада на пленарному засіданні 14 січня підтримала заяву народного депутата від фракції «Слуга народу» Ірини Венедіктової щодо складення нею депутатських повноважень. За це рішення в Раді знайшлося 340 голосів.

Раніше сьогодні заяву Венедіктової розглянув та погодив парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи.

Про дострокове припинення повноважень нардепа перед голосуванням доповів очільник регламентному комітету Сергій Кальченко. Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Ірина Венедіктова на виборах до Верховної Ради у липні 2019 року була третім номером в списку партії «Слуга народу». Згодом у Раді вона очолила впливовий комітет з питань правової політики. До початку парламентської кар'єри Венедіктова керувала кафедрою цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені Каразіна. Її батько — генерал-майор міліції Валентин Венедіктов, — працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ, а чоловік Денис Колесник працює в департаменті кіберполіції. Родина Венедіктової володіє кількома об'єктами нерухомості, автомобілем Porsche Cayenne та близько 50 тис. дол. готівки.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив в. о. керівника ДБР Венедіктову.