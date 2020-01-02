Конкурс в турборежимі: Венедіктова за три дні хоче знайти собі заступників у ДБР / Фото: Фейсбук

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Ракурс

Конкурс на зайняття вакантних посад першого заступника директора Державного бюро розслідувань та двох заступників очільника відомства 29 грудня оголосила тимчасово виконуюча обов’язки глави ДБР нардеп від «Слуги народу» Ірина Венедіктова.

Згідно з оголошенням, документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 30 грудня до 3 січня включно. Як вказано на сайті відомства, всього за кілька робочих днів кандидати особисто повинні подати пакет документів, серед яких заяву, автобіографію, декларацію, копії документів про вищу освіту, трудової книжки, реєстраційної картки платника податків, а також медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку. Окрім цього, кандидатам необхідно надати довідку про відсутність (наявність) судимості, копію військового квитка.

Водночас, деякі правники та журналісти у своїх коментарях в Facebook поставили під сумнів можливість зібрати та зареєструвати для участі у конкурсі відповідний пакет документів, зважаючи на новорічні вихідні та роботу держустанов і медзакладів.

Ви знали про те, що т. в. о. директора ДБР Ірина Венедіктова запустила конкурс на посади своїх заступників? І що термін подачі документів — з 30 грудня по 3 січня? Не дивно, що не знали. На ФБ-сторінці Державне бюро розслідувань новину про це не публікували. Прес-релізів — не було. На головній сторінці веб-сайту ДБР ви цього теж не знайдете, — зауважує журналіст Данило Мокрик.

Нагадаємо, на сайті ДБР вказано, що на службу до бюро приймаються громадяни України на конкурсній основі в добровільному порядку. Окрім цього, відомо, що глава ДБР затверджує кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у бюро.