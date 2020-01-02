Мораторій на експорт лісу-кругляка запропонував скасувати віце-прем’єр Кулеба, фото — "Бізнес-Цензор"

https://racurs.ua/ua/n131548-moratoriy-na-eksport-lisu-kruglyaka-zaproponuvav-skasuvaty-vice-premier-kuleba.html

Ракурс

Мораторій на експорт необробленої деревини (лісу-кругляка) запропонував скасувати віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба.

Він розповів, що виступає проти будь-яких обмежень на експортні операції з Європейським Союзом, а також на мораторій торгівлі необробленою деревиною.

Так сталося, що у низці сфер економіки і політики домінувала або корупція, або тупість. Я виступаю за мораторій на «тупняк», а не кругляк, — заявив Кулеба в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Урядовець пояснив, що заборона на експорт необробленої деревини запроваджувалася як тимчасовий захід, але цей процес затягнувся і держава продовжує виробляти ефективну політику в цій сфері.

Кулеба вважає, що у сфері вирубки і деревообробки необхідно створити ефективні ринки з однаковими правилами, а будь-який мораторій є джерелом тіньової економіки. Відмовитися від обмежень можна буде тільки тоді, коли в Україні запрацює ефективна економічна політика в цій галузі.

Уряд, за його словами, прагне знайти баланс між захистом українських та євросоюзівських інтересів.

«Ракурс» розповідав, що в Єврокомісії пропонували обговорити мораторій на експорт лісу-кругляка з України. У ЄК вважали, що обмеження на експорт порушують ключові торговельні положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і не є ефективним заходом для збереження лісів.

Всесвітній фонд природи заявляв, що українська деревина, яка нелегально потрапляє в Європейський Союз, стає деревним вугіллям. Приблизно 22% деревного вугілля для грилю, яке імпортує Європейський Союз, походить з України.