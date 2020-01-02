Мораторий на экспорт леса-кругляка предложил отменить вице-премьер Кулеба, фото — "Бизнес-Цензор"

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Ракурс

Мораторий на экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) предложил отменить вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что выступает против любых ограничений на экспортные операции с Европейским Союзом, а также на мораторий торговли необработанной древесиной.

Так случилось, что в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Я выступаю за мораторий на «тупняк», а не кругляк, — заявил Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина».

Чиновник объяснил, что запрет на экспорт необработанной древесины вводился как временная мера, но этот процесс затянулся и государство продолжает вырабатывать эффективную политику в этой сфере.

Кулеба считает, что в сфере вырубки и деревообработки необходимо создать эффективные рынки с одинаковым правилам, а любой мораторий является источником теневой экономики. Отказаться от ограничений можно будет только тогда, когда в Украине заработает эффективная экономическая политика в этой отрасли.

Правительство, по его словам, стремится найти баланс между защитой украинских и евросоюзовских интересов.

«Ракурс» рассказывал, что в Еврокомиссии предлагали обсудить мораторий на экспорт леса-кругляка из Украины. В ЕК считали, что ограничения на экспорт нарушают ключевые торговые положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и не являются эффективной мерой для сохранения лесов.

Всемирный фонд природы заявлял, что украинская древесина, которая нелегально попадает в Европейский Союз, становится древесным углем. Примерно 22% угля для гриля, который импортирует Европейский Союз, привозят из Украины.