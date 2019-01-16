Мораторий на экспорт леса: ЕС предлагает Украине провести переговоры

Мораторий на экспорт леса-кругляка: ЕС инициирует переговоры с Украиной. Фото: Арсенал - Prom.ua

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Мораторий на экспорт леса-кругляка предлагает обсудить Европейский Союз Украине. В Еврокомиссии намекают, что ограничения на экспорт нарушают ключевые торговые положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В то же время в ЕС заявили о поддержке законодательных мер страны для сохранения лесов и борьбы с незаконными вырубками, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает «Европейская правда».

Но, как утверждают в Евросоюзе, запрет на экспорт леса-кругляка не является эффективной мерой для сохранения лесов. Там также напомнили о неоднократных предложениях Украине по сотрудничеству в сфере управления лесными массивами.

В Еврокомиссии выразили надежду, что вопрос об ограничениях экспорта леса может быть решен во время переговоров и двусторонних консультаций.