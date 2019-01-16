Мораторій на експорт лісу: ЄС пропонує Україні провести переговори

Мораторій на експорт лісу-кругляка: ЄС ініціює переговори з Україною. Фото: Арсенал - Prom.ua

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Мораторій на експорт лісу-кругляка пропонує обговорити Європейський Союз Україні. У Єврокомісії натякають, що обмеження на експорт порушують ключові торговельні положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Водночас у ЄС заявили про підтримку законодавчих заходів країни задля збереження лісів та боротьби з незаконними вирубками, йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає «Європейська правда».

Але, як стверджують у Євросоюзі, заборона на експорт лісу-кругляка не є ефективним заходом для збереження лісів. Там також нагадали про неодноразові пропозиції Україні щодо співпраці у сфері управління лісними масивами.

У Єврокомісії висловили сподівання, що питання про обмеження експорту лісу може бути вирішено під час переговорів і двосторонніх консультацій.