Выращенные на Луне ростки хлопка погибли от сильного холода

Ростки хлопка на Луне погибли от сильного холода. Фото: focus.ua

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Racurs.ua

Ростки хлопка на Луне, которые там смогли прорастить китайцы, уже погибли от очень низкой температуры.

Сейчас на Луне наступил период лунных ночей. В это время температура там опускается до -150° Цельсия, сообщает The Next Web.

По словам одного из руководителей эксперимента Си Гэнсин, ростки хлопка погибли на девятый день после начала лунной ночи. На данный момент очень трудно поддерживать жизнь в контейнерах при таких условиях.

Напомним, на днях китайцы представили фото и видео ростков хлопка, высаженных на Луне. Это был первый удачный биологический эксперимент по высадке растений на Луне, осуществленный космическим аппаратом «Чанъэ-4».