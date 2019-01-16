Вирощені на Місяці паростки бавовни загинули від сильного холоду

Паростки бавовни на Місяці загинули від сильного холоду. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n116885-parostky-bavovny-na-misyaci-zagynuly-vid-sylnogo-holodu.html

Racurs.ua

Паростки бавовни на Місяці, які були пророщені там китайцями, вже загинули від дуже низької температури.

Зараз на Місяці тривають місячні ночі. У цей період температура там опускається до -150° Цельсія, повідомляє The Next Web.

За словами одного з керівників експерименту Се Генсін, паростки бавовни загинули на дев’ятий день після початку місячної ночі. На даному етапі дуже важко підтримувати життя в контейнерах за таких умов.

Нагадаємо, днями китайці презентували фото та відео паростків бавовни, які висадили на Місяці. Це був перший вдалий біологічний експеримент із вирощування рослин на Місяці, здійсненний космічним апаратом «Чанье-4».