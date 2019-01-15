Перший біологічний експеримент на Місяці провели китайці (ФОТО, ВІДЕО)

Перший біологічний експеримент на Місяці провели китайці. Фото: iPress.ua

https://racurs.ua/ua/n116818-pershyy-biologichnyy-eksperyment-na-misyaci-provely-kytayci-video.html

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Перший біологічний експеримент на Місяці з висаджування рослин провели китайці. Експеримент виявився вдалим: насіння бавовнику, доставлене китайським космічним апаратом «Чанье-4», проросло.

На Землю вже відправлено фото перших паростків посадженого на Місяці бавовнику, повідомляє China Global Television Network у Twitter.

Відзначається, що для проведення експерименту на Місяць також було відправлено ґрунт, воду та повітря.

Далі китайці мають намір провести подібні експерименти на Місяці з картоплею, рапсом та іншими видами рослин.

What does the first plant on the moon look like？ pic.twitter.com/Re0FCUi0HO — CGTN (@CGTNOfficial) 15 января 2019 г.

Як раніше повідомлялося, китайський космічний апарат «Чанье-4» зробив перші в історії панорамні світлини зворотнього боку Місяця.