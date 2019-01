Перший біологічний експеримент на Місяці провели китайці (ФОТО, ВІДЕО)

Перший біологічний експеримент на Місяці з висаджування рослин провели китайці. Експеримент виявився вдалим: насіння бавовнику, доставлене китайським космічним апаратом «Чанье-4», проросло.

На Землю вже відправлено фото перших паростків посадженого на Місяці бавовнику, повідомляє China Global Television Network у Twitter.

Відзначається, що для проведення експерименту на Місяць також було відправлено ґрунт, воду та повітря.

Далі китайці мають намір провести подібні експерименти на Місяці з картоплею, рапсом та іншими видами рослин.

What does the first plant on the moon look like? pic.twitter.com/Re0FCUi0HO