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Ракурс
Перший біологічний експеримент на Місяці провели китайці. Фото: iPress.ua

Перший біологічний експеримент на Місяці провели китайці (ФОТО, ВІДЕО)

15 січ 2019, 11:37
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Перший біологічний експеримент на Місяці з висаджування рослин провели китайці. Експеримент виявився вдалим: насіння бавовнику, доставлене китайським космічним апаратом «Чанье-4», проросло.

На Землю вже відправлено фото перших паростків посадженого на Місяці бавовнику, повідомляє China Global Television Network у Twitter.

Відзначається, що для проведення експерименту на Місяць також було відправлено ґрунт, воду та повітря.

На Місяці проросли паростки бавовника. Фото: China Xinhua News

Далі китайці мають намір провести подібні експерименти на Місяці з картоплею, рапсом та іншими видами рослин.

Як раніше повідомлялося, китайський космічний апарат «Чанье-4» зробив перші в історії панорамні світлини зворотнього боку Місяця.

Джерело: Ракурс


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