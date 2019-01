Первый биологический эксперимент на Луне провели китайцы (ВИДЕО)

Первый биологический эксперимент по высаживанию растений на Луне провели китайцы. Эксперимент оказался удачным: семена хлопчатника, доставленные китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4», проросли.

На Землю уже отправлены фото первых ростков посаженного на Луне хлопчатника, сообщает China Global Television Network в Twitter.

Отмечается, что для проведения эксперимента на Луну также были отправлены почва, вода и воздух.

Далее китайцы намерены провести подобные эксперименты на Луне с картофелем, рапсом и другими видами растений.

What does the first plant on the moon look like? pic.twitter.com/Re0FCUi0HO