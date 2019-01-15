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Ракурс
Первый биологический эксперимент на Луне провели китайцы. Фото: iPress.ua

Первый биологический эксперимент на Луне провели китайцы (ВИДЕО)

15 янв 2019, 11:37
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Первый биологический эксперимент по высаживанию растений на Луне провели китайцы. Эксперимент оказался удачным: семена хлопчатника, доставленные китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4», проросли.

На Землю уже отправлены фото первых ростков посаженного на Луне хлопчатника, сообщает China Global Television Network в Twitter.

Отмечается, что для проведения эксперимента на Луну также были отправлены почва, вода и воздух.

Далее китайцы намерены провести подобные эксперименты на Луне с картофелем, рапсом и другими видами растений.

Как ранее сообщалось, китайский космический аппарат «Чанъэ-4» сделал первые в истории панорамные фото обратной стороны Луны.

Источник: Ракурс


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