Астрономы впервые «вблизи» сфотографировали звезду за пределами нашей галактики

Фото звезды WOH G64, фото: ESO

https://racurs.ua/n201458-astronomy-vpervye-vblizi-sfotografirovali-zvezdu-za-predelami-nashey-galaktiki.html

Ракурс

Астрономам вперше вдалося зробити збільшене зображення помираючої зірки в іншій галактиці.

.

Про це повідомляє прес-служба Європейської південної обсерваторії.

Йдеться про зірку WOH G64, розташовану на відстані 160 тис. світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі — одній з малих галактик, що обертається навколо нашого Чумацького Шляху.

Астрономи знали про цю зорю протягом десятиліть і назвали її «зоря-велетень». За розміром, що приблизно у 2 тис. разів перевищує наше Сонце, WOH G64 класифікується як червоний надгігант.

Зображення було отримане завдяки вражаючій різкості, яку забезпечує дуже великий телескоп-інтерферометр Європейської південної обсерваторії (ESO's VLTI). На ньому показано зірку, яка випускає газ і пил на останніх стадіях перед тим, як стати надновою.

Ми виявили яйцеподібний кокон, що тісно оточує зірку, — зазначають учені. — Ми схвильовані, тому що це може бути пов’язано з різким викидом матеріалу з вмираючої зірки перед вибухом наднової.

Учені вже давно цікавилися цією «зіркою-бегемотом».У 2005 та 2007 роках вони використовували телескоп ESO VLTI в чилійській пустелі Атакама, щоб дізнатися більше про особливості зорі, і продовжували вивчати її протягом наступних років.

Але справжнє зображення зірки залишалося невловимим — довелося дочекатися розробки одного з інструментів другого покоління VLTI, GRAVITY.

Порівнявши свої нові результати з іншими попередніми спостереженнями WOH G64, учені з подивом виявили, що зірка стала тьмянішою за останнє десятиліття.

Ми виявили, що за останні 10 років зірка зазнала значних змін, що дало нам рідкісну можливість спостерігати за життям зірки в режимі реального часу, — зазначають учені.

На останніх стадіях свого життя червоні надгіганти, такі як WOH G64, скидають свої зовнішні шари газу і пилу в процесі, який може тривати тисячі років.