Астрономы зафиксировали большое облако космического газа и пыли, которое своим видом напоминает силуэт летучей мыши

Напередодні Хелловіна телескоп VLT Survey Telescope (VST) у Чилі, який належить Італійському національному інституту астрофізики, зафіксував велику хмару космічного газу і пилу, яка своїм виглядом нагадує силует кажана.

Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомила прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO).

Зазначається, що цей «космічний кажан», розташована на відстані близько 10 тис. світлових років, на земному небі він розташований між південними сузір’ями Циркуля та Косинця.

Займаючи площу неба, еквівалентну чотирьом повним Місяцям, він виглядає так, ніби намагається полювати на сяючу пляму над собою, щоб поживитися, — зазначають у ESO.

Зображена на фото туманність є «зоряною колискою» — величезною хмарою газу та пилу, з якої народжуються зірки.

Молоді зірки в ній випромінюють достатньо енергії, щоб збуджувати атоми водню навколо себе, змушуючи їх світитися інтенсивним червоним кольором, який видно на цьому захоплюючому зображенні, — розповіли в ESO. — Темні нитки в туманності виглядають як скелет нашого космічної кажана. Ці структури є холоднішими і щільнішими скупченнями газу, ніж їхнє оточення, з пиловими зернами, які блокують видиме світло зірок позаду них.

Зазначається, що «кажан» складається з двох хмар, котрі внесені до великого каталогу яскравих зоряних областей на південному небі: