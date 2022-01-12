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Ракурс
Астрономы зафиксировали очень редкую сверхновую

Рекордную «космическую корову» обнаружили астрономы

12 янв 2022, 15:16
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Астрономы обнаружили наиболее яркую в рентгеновском диапазоне космическую «корову» — очень редкий тип сверхновых звезд, которых сейчас известно только пятеро. Эта звезда получила название AT2020mrf.

Первую такую «корову» — звезду AT2018cow (которая и дала название классу из-за наличия слова COW в названии), обнаружили в 2018 году. AT2020mrf ярче ее более чем в 200 раз, сообщает издание Phys.org.

Открытая в 2018 году AT2018cow расположена в примерно 200 млн световых лет от Земли и в видимом диапазоне она была в 10 раз ярче, чем типичные сверхновые. AT2018cow быстро погасла и стала источником мощного меняющегося рентгеновского излучения.

Тогда ученые выдвинули теорию, что этот объект являлся результатом рождения черной дыры или нейтронной звезды. Позже появилось подтверждение этой теории — было установлено, что на месте бывшей космической «коровы» теперь расположен компактный объект.

Особенностью «коров» является то, что они сбрасывают значительную массу вещества, прежде чем взорваться, и эта масса светится позже, после взрыва. Когда звезды взрываются, они генерируют ударные волны, которые, как считается, пронизывают уже существующий материал, заставляя его светиться в радио- и миллиметровом диапазоне.

Отличие «коров» от обычных сверхновых, иллюстрация: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

В отличие от четырех предыдущих «коров», AT2020mrf является первой, которую сначала обнаружили в рентгеновских лучах, а не в оптическом свете.

Ее заметили в июле 2020 года, используя рентгеновские данные российско-германского телескопа «Спектр-Рентген-Гамма» (SRG). Тогда данные SRG показали, что первоначально этот взрыв излучал в 20 раз больше рентгеновского света, чем первая «корова».

Однако данные, полученные спустя год рентгеновской обсерваторией NASA «Чандра», показали, что взрыв не только продолжается, но и излучает в 200 раз больше рентгеновского света, чем AT2018cow за аналогичный период времени.

AT2020mrf на рентгеновских снимках в июле 2020 года (слева) и отсутствие объекта на этом месте в январе 2020 года (справа), фото: Pavel Medvedev, SRG/eROSITA


Поскольку это событие не походило на другие четыре «коровы», это свидетельствует, что новый класс сверхновых более разнообразен, чем считалось изначально, подчеркивают ученые.

Источник: Phys.org


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