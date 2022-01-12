Рекордную «космическую корову» обнаружили астрономы

Астрономы зафиксировали очень редкую сверхновую

https://racurs.ua/n165611-rekordnuu-kosmicheskuu-korovu-obnarujili-astronomy.html

Ракурс

Астрономы обнаружили наиболее яркую в рентгеновском диапазоне космическую «корову» — очень редкий тип сверхновых звезд, которых сейчас известно только пятеро. Эта звезда получила название AT2020mrf.

Первую такую «корову» — звезду AT2018cow (которая и дала название классу из-за наличия слова COW в названии), обнаружили в 2018 году. AT2020mrf ярче ее более чем в 200 раз, сообщает издание Phys.org.

Открытая в 2018 году AT2018cow расположена в примерно 200 млн световых лет от Земли и в видимом диапазоне она была в 10 раз ярче, чем типичные сверхновые. AT2018cow быстро погасла и стала источником мощного меняющегося рентгеновского излучения.

Тогда ученые выдвинули теорию, что этот объект являлся результатом рождения черной дыры или нейтронной звезды. Позже появилось подтверждение этой теории — было установлено, что на месте бывшей космической «коровы» теперь расположен компактный объект.

Особенностью «коров» является то, что они сбрасывают значительную массу вещества, прежде чем взорваться, и эта масса светится позже, после взрыва. Когда звезды взрываются, они генерируют ударные волны, которые, как считается, пронизывают уже существующий материал, заставляя его светиться в радио- и миллиметровом диапазоне.

В отличие от четырех предыдущих «коров», AT2020mrf является первой, которую сначала обнаружили в рентгеновских лучах, а не в оптическом свете.

Ее заметили в июле 2020 года, используя рентгеновские данные российско-германского телескопа «Спектр-Рентген-Гамма» (SRG). Тогда данные SRG показали, что первоначально этот взрыв излучал в 20 раз больше рентгеновского света, чем первая «корова».

Однако данные, полученные спустя год рентгеновской обсерваторией NASA «Чандра», показали, что взрыв не только продолжается, но и излучает в 200 раз больше рентгеновского света, чем AT2018cow за аналогичный период времени.

Поскольку это событие не походило на другие четыре «коровы», это свидетельствует, что новый класс сверхновых более разнообразен, чем считалось изначально, подчеркивают ученые.

Источник: Phys.org