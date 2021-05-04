Огромный «странный радиокруг» обнаружили астрономы (ФОТО)https://racurs.ua/n154171-ogromnyy-strannyy-radiokrug-obnarujili-astronomy-foto.htmlРакурс
Астрономы с помощью гигантского австралийского радиотелескопа ASKAP, который состоит из 36 антенн диаметром 12 м каждая, обнаружили новый так называемый «странный радиокруг» (Odd radio circle, ORC) — очень большую непонятную астрономическую структуру в форме кольца, которая наблюдается только в диапазоне радиоволн.
Новый радиоисточник, обозначенный ORC J0102−2450, имеет диаметр 978 тыс. световых лет, сообщает Phys.
Уже известно несколько «странных радиокругов», двое из них имеют оптические галактики в своих центрах, поэтому, возможно, галактики могли сформировать эти объекты.
По мнению ученых, новооткрытый объект может стать третьим в этом списке — он, скорее всего, связан с эллиптической галактикой DES J010224.33−245039.5.
У ученых в настоящее время есть несколько версий происхождения ORC J0102−2450:
- это наблюдаемый с Земли с торца реликтовый «радиолокационный лепесток» — одна из огромных эллиптических структур, которую выбрасывают чрезвычайно активные в радиодиапазоне галактики (радиогалактики);
- это гигантская взрывная волна, возможно, образованная в результате слияния сверхмассивных черных дыр, в результате чего образуется радиокруг таких больших размеров;
- это могут быть последствия взаимодействия радиогалактики и межгалактической среды.
Однако для проверки этих гипотез нужны открытия новых таких объектов с помощью ASKAP и других телескопов, отмечают ученые.
Напомним, в прошлом году французские ученые обнаружили огромную космическую структуру, находящуюся в 1,4 млрд световых лет от Земли.