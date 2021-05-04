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Ракурс
Ученые обнаружили новый «странный радиокруг», фото:

Огромный «странный радиокруг» обнаружили астрономы (ФОТО)

4 мая 2021, 22:21
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Астрономы с помощью гигантского австралийского радиотелескопа ASKAP, который состоит из 36 антенн диаметром 12 м каждая, обнаружили новый так называемый «странный радиокруг» (Odd radio circle, ORC) — очень большую непонятную астрономическую структуру в форме кольца, которая наблюдается только в диапазоне радиоволн.

Новый радиоисточник, обозначенный ORC J0102−2450, имеет диаметр 978 тыс. световых лет, сообщает Phys.

Уже известно несколько «странных радиокругов», двое из них имеют оптические галактики в своих центрах, поэтому, возможно, галактики могли сформировать эти объекты.

По мнению ученых, новооткрытый объект может стать третьим в этом списке — он, скорее всего, связан с эллиптической галактикой DES J010224.33−245039.5.

У ученых в настоящее время есть несколько версий происхождения ORC J0102−2450:

  • это наблюдаемый с Земли с торца реликтовый «радиолокационный лепесток» — одна из огромных эллиптических структур, которую выбрасывают чрезвычайно активные в радиодиапазоне галактики (радиогалактики);
  • это гигантская взрывная волна, возможно, образованная в результате слияния сверхмассивных черных дыр, в результате чего образуется радиокруг таких больших размеров;
  • это могут быть последствия взаимодействия радиогалактики и межгалактической среды.

Однако для проверки этих гипотез нужны открытия новых таких объектов с помощью ASKAP и других телескопов, отмечают ученые.


ORC J0102-2450 – контуры радиосигнала ASKAP, наложенные на оптическое цветное изображение, фото: Phys

Напомним, в прошлом году французские ученые обнаружили огромную космическую структуру, находящуюся в 1,4 млрд световых лет от Земли.


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