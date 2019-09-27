Ученые обнаружили кластер из 12 галактик, которые существовали около 13 млрд лет назад, фото: NASA

https://racurs.ua/n127400-drevneyshee-skoplenie-galaktik-vo-vselennoy-obnarujili-astronomy-foto.html

Ракурс

С помощью телескопов Subaru, Keck и Gemini международная команда астрономов обнаружила кластер из 12 галактик, которые существовали около 13 млрд лет назад.

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Это древнейший протокластер, который когда-либо нашли, сообщает издание EurekAlert.

Одна из 12 этих галактик — это гигантский объект, известный как Химико, открытый еще в 2009 году телескопом Subaru и названный на честь мифологической королевы древней Японии.

Это открытие говорит о том, что крупные структуры, такие как протокластеры, существовали уже тогда, когда Вселенной было всего около 800 млн лет, что составляет 6% от ее современного возраста.

В нынешней Вселенной такие кластеры могут включать сотни галактик, но как кластеры формируются, до сих пор точно не известно.

Протокластер — это плотная система из десятков галактик в ранней Вселенной, перерастающая в кластер. Такие скопления галактик нелегко найти сегодняшним ученым.

Для преодоления этой проблемы мы использовали широкое поле зрения телескопа Subaru для картографирования большой площади неба и поиска протокластеров, — отмечают ученые.

На карте Вселенной, составленной телескопом Subaru, ученые обнаружили кандидата в протокластеры Z66OD, концентрация галактик в котором в 15 раз больше, чем обычно в ту эпоху.

Затем ученые провели дальнейшие спектроскопические наблюдения с использованием расположенного в Обсерватории Кека (Гавайи, США) телескопа Gemini North, которые подтвердили существование группы из 12 галактик, которые существовали 13,0 млрд. лет назад, сделав Z66OD самым ранним из известных на сегодняшний день протокластеров.

Одной из 12 галактик в этом протокластере была огромная Химико.

Разумно найти протокластер рядом с таким мощным объектом, как Химико. Однако мы удивлены, что Химико находилась не в центре протокластера, а на краю за 500 млн световых лет от него, — отмечают ученые.

По иронии судьбы, мифическая королева Химико также жила далеко от своего народа.

Непонятно, почему Химико не состоит в центре кластера. Эти результаты будут иметь ключевое значение для понимания взаимосвязи между кластерами и массивными галактиками, — отмечают ученые.

Напомним, недавно в NASA превратили сделанную космическим телескопом Hubble фотографию скопления галактик в музыку.