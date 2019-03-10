Фотография далеких галактик до превращения ее в музыку, фото: NASA

https://racurs.ua/n119193-jutkoe-zvuchanie-nasa-prevratilo-fotografiu-kosmicheskogo-teleskopa-hubble-v-muzyku-video.html

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В NASA решили превратить сделанную космическим телескопом Hubble фотографию скопления галактик в музыку.

Хотя на самом деле звуки в вакууме не передаются, в NASA нашли способ услышать музыку космических сфер. Как оказалось, она звучит довольно жутко, сообщает издание Science Alert.

Изображение NASA, которое использовалось для этого проекта, было сделано космическим телескопом еще в августе прошлого года.

Ученые, работающие с Хабблом, называют это изображение «галактическим ящиком с сокровищами» из-за количества галактик, расположенных на нем.

Это красивое изображение стало еще более захватывающим, когда было преобразовано в потрясающе жуткую музыкальную композицию.

Исследователи, которые создавали эту аудиозапись, объясняют, что различные локации и элементы изображения создают различные звуки.

Звезды и компактные галактики представлены короткими и четкими звуками, а спиральные галактики излучают более сложные, длинные ноты. Композиция проигрывается, двигаясь по изображению слева направо, а частота звука изменяется снизу вверх, начиная от 30 до 1000 герц.

«Объекты, расположенные в нижней части изображения, создают более низкие ноты, а те, что расположены у вершины — более высокие», — объясняют в NASA.

И хотя сначала звучание может показаться несколько жутким, «звуки» этой картины создают достаточно хорошую мелодию, особенно около середины, когда звук достигает кластера галактик под названием RXC J0142.9 + 4438.

«Большая плотность галактик вблизи центра изображения приводит к росту тонов среднего диапазона в середине видео», — объясняют исследователи.

Таким образом, эксперты NASA предоставили землянам совершенно новый способ насладиться красотой Вселенной.

Напомним, в NASA недавно нашли объяснение загадочному межзвездному объекту Оумуамуа.