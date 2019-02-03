В NASA нашли объяснение загадочному межзвездному объекту Оумуамуа

Оумуамуа, иллюстративное изображение. Источник: NASA

https://racurs.ua/n117670-v-nasa-nashli-obyasnenie-zagadochnomu-mejzvezdnomu-obektu-oumuamua.html

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Доктор Зденек Секанин из лаборатории реактивного движения NASA, вероятно, нашел объяснение тому, что из себя представляет загадочный космический объект Оумуамуа, обнаруженный осенью 2017 года.

По мнению ученого, Оумуамуа — это обломок межзвездной кометы, сообщает издание Science Alert.

С тех пор, как межзвездный объект Оумуамуа был впервые обнаружен в нашей Солнечной системе, он стал объектом огромного научного интереса.

Кроме «иностранного» происхождения, тот факт, что он не подвергался классификации, привел к возникновению ряда теорий. Хотя ученые предполагают, что это комета или астероид, появилось даже предположение, что Оумуамуа самом деле — межзвездный космический корабль.

Однако, недавнее исследование, возможно, наконец-то раскроет истинную природу этого объекта.

Секанин предполагает, что Оумуамуа — сигарообразный скальный фрагмент межзвездной кометы, распавшейся на части, прежде чем приблизиться к перигелию — ближайшей к Солнцу части орбиты.

В частности, Секанин, посвятивший 40 лет своей научной деятельности исследованию комет, ссылается на предыдущее исследование другого известного астронома — Джона Бортля — которое свидетельствует, что слабые кометы в почти параболических орбитах, приближаясь на расстояние, ближе чем одна астрономическая единица от Солнца, могут внезапно распасться незадолго до достижения перигелия. Другие исследования, по мнению Секанина, также указывают на то, что в некоторых случаях может остаться значительный фрагмент.

Как отмечает ученый, этот фрагмент может состоять из неплотных гранул пыли и иметь экзотические формы, своеобразные вращательные свойства и чрезвычайно высокую пористость. Такой обломок может не содержать газа, который кометы выделяют при приближении к Солнцу, образуя свои знаменитые хвосты.

Под это описание идеально попадает Оумуамуа, чья удивительно продолговатая форма (длина в десять раз больше ширины) наводила на мысли о возможном искусственном происхождении.

Оумуамуа впервые зафиксировали 18 октября 2017 года телескопы системы Pan-STARRS, которая ищет астероиды, пересекающие земную орбиту.

После прохождения перигелия космический объект Оумуамуа начал двигаться со скоростью 44 км/с в направлении созвездия Пегаса. С такой скоростью он в будущем сможет покинуть пределы Солнечной системы — на это ему понадобится 23 тыс. лет.

Напомним ученые недавно назвали возможную дату столкновения Земли с астероидом Апофис.