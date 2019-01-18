Столкновение астероида с Землей: ученые назвали возможную дату

Столкновение астероида с Землей: ученые назвали дату. Фото: Собака.ru

https://racurs.ua/n116966-stolknovenie-asteroida-s-zemley-uchenye-nazvali-datu.html

Racurs.ua

Столкновение астероида Апофиса с Землей может произойти в 2068 году. Также ученые озвучили еще три периода наибольшего сближения астероида с планетой.

По версии ученых из Санкт-Петербургского государственного университета, наименьшее расстояние между Землей и астероидом будет также в 2051, 2058, 2079 и 2086 годах, сообщает ТАСС.

В 2068 году астероид Апофис будет проходить по траектории соударения с нашей планетой, а минимальное геоцентрическое расстояние составит около 0,1 млн км. Это может привести к столкновению.

В ближайшее время астероид Апофис сблизится с Землей 13 апреля 2029 года. Тогда расстояние между планетой и астероидом составит 37 тыс. км.

Ранее ученые смоделировали столкновение астероида Апофиса и Земли. Небесное тело диаметром около 300 м может оставить на Земле кратер диаметром около 6 км и разрушить здания. Если же астероид упадет в море, он может вызвать разрушительные цунами.

Ранее сообщалось, что зонд NASA вышел на орбиту одного из самых опасных для Земли астероидов.