Зонд NASA вышел на орбиту одного из самых опасных для Земли астероидов

Космический аппарат NASA OSIRIS-REx вышел на орбиту астероида 101955 Бенну, который считается одним из самых опасных для жителей Земли небесных тел.

Миссия у Бенну продлится в течение двух лет. В частности, ученые проведут детальное картографирование его поверхности, чтобы получить возможность создать трехмерную модель астероида. Это поможет предсказывать его орбиту в будущем.

Сейчас точно предсказать движение этого космического тела еще не возможно, но точно известно, что в ближайшие века он неоднократно будет опасно приближаться к Земле.

В частности, сближение с Землей в 2135 году может изменить его орбиту, сделав будущее столкновения с нашей планетой неизбежным.

Длина Бенну составляет 500 м.

Кроме потенциальной опасности для Земли, он также интересует ученых благодаря своему строению. Это довольно редкостный углеродный астероид, на поверхности которого могут содержаться органические полимеры. Кроме того, вещество, которым покрыта поверхность астероида, почти не изменилось со времен формирования Солнечной системы.

Watch a quick recap of my December, including the milestone I reached today: going into orbit around Bennu for the first time! ➡️ https://t.co/fwL3FEEjhO



Happy #NewYears2019! � � ☄️ � � pic.twitter.com/2JNJV514tk